СКА — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Локомотив».



Ставка: победа СКА в основное время за 2.14.



«Что можно сказать о матче СКА — «Локомотив». Эти команды уже вышли в плей-офф. Такого сражения не будет. Будут играть на технику, но у СКА, я думаю, сейчас будет усиленная подготовка к плей-офф. «Локомотив» также будет сидеть под нагрузками.



У «Локомотива» есть большое желание занять третье место, на которое также претендует «Динамо». Однако я думаю, что в этом матче победит СКА, причём в одну шайбу», — сказал Кожевников.