Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

СКА — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

СКА — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Локомотив».

Ставка: победа СКА в основное время за 2.14.

«Что можно сказать о матче СКА — «Локомотив». Эти команды уже вышли в плей-офф. Такого сражения не будет. Будут играть на технику, но у СКА, я думаю, сейчас будет усиленная подготовка к плей-офф. «Локомотив» также будет сидеть под нагрузками.

У «Локомотива» есть большое желание занять третье место, на которое также претендует «Динамо». Однако я думаю, что в этом матче победит СКА, причём в одну шайбу», — сказал Кожевников.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021