СКА — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Локомотив».
Ставка: победа СКА в основное время за 2.14.
«Что можно сказать о матче СКА — «Локомотив». Эти команды уже вышли в плей-офф. Такого сражения не будет. Будут играть на технику, но у СКА, я думаю, сейчас будет усиленная подготовка к плей-офф. «Локомотив» также будет сидеть под нагрузками.
У «Локомотива» есть большое желание занять третье место, на которое также претендует «Динамо». Однако я думаю, что в этом матче победит СКА, причём в одну шайбу», — сказал Кожевников.
Рекомендуем вам
- 4 февраля 2021
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 3 февраля 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:01
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 2 февраля 2021
-
21:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам