«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» за 2.25.



«Тоттенхэм» уверенно стартовал в текущем сезоне и некоторое время возглавлял турнирную таблицу Премьер-лиги. Удержать первое место «шпорам» не удалось.



После 20 туров в активе столичной команды девять побед и шесть ничьих, которые принесли 33 очка и шестое место в турнирной таблице. Следом за успехом в поединке с «Шеффилд Юнайтед» (3:1) «Хотспурс» потерпели два поражения подряд от «Ливерпуля» (1:3) и «Брайтона» (0:1).



Руководство «Челси» в середине сезона сменило тренера, после чего синие сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0) и одолели «Бёрнли» (2:0). Перед сегодняшней игрой в активе «пенсионеров» девять побед и 33 балла, как и у сегодняшнего противника.



У гостей все игроки готовы к поединку. В лазарете хозяев Алли, Кейн, Ло Селсо и Регилон.



Зачем убрали Лэмпарда, я не могу понять до сих пор. Поставили Томаса Тухеля, который намного слабее экс-игрока синих. Тем не менее, несмотря на все изменения в составе «Челси», я отдам предпочтение именно им.



«Тоттенхэм» пока в ужасном состоянии, к тому же не играет Кейн, который мог бы решить судьбу этой игры», — сказал Мостовой.

«Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз: Жозе Моуринью ни на что не способен без Гарри Кейна В первом же матче без Кейна «Тоттенхэм» вчистую проиграл «Брайтону». С «Челси» будет сложнее.