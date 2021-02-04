«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 2.25.
«Тоттенхэм» уверенно стартовал в текущем сезоне и некоторое время возглавлял турнирную таблицу Премьер-лиги. Удержать первое место «шпорам» не удалось.
После 20 туров в активе столичной команды девять побед и шесть ничьих, которые принесли 33 очка и шестое место в турнирной таблице. Следом за успехом в поединке с «Шеффилд Юнайтед» (3:1) «Хотспурс» потерпели два поражения подряд от «Ливерпуля» (1:3) и «Брайтона» (0:1).
Руководство «Челси» в середине сезона сменило тренера, после чего синие сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0) и одолели «Бёрнли» (2:0). Перед сегодняшней игрой в активе «пенсионеров» девять побед и 33 балла, как и у сегодняшнего противника.
У гостей все игроки готовы к поединку. В лазарете хозяев Алли, Кейн, Ло Селсо и Регилон.
Зачем убрали Лэмпарда, я не могу понять до сих пор. Поставили Томаса Тухеля, который намного слабее экс-игрока синих. Тем не менее, несмотря на все изменения в составе «Челси», я отдам предпочтение именно им.
«Тоттенхэм» пока в ужасном состоянии, к тому же не играет Кейн, который мог бы решить судьбу этой игры», — сказал Мостовой.
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