«Тоттенхэм» – «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» – «Челси».



Ставка: победа «Челси» по угловым в 1-м тайме за 1.80.



«Давно не говорили о «Челси». Логично то, что происходило в команде в последнее время. Если у тебя команда уровня Лиги чемпионов финиширует на четвёртом месте, а ты вливаешь в неё ещё дополнительно 200 млн фунтов, а она в итоге опускается в середину таблицы, то явно что-то надо менять. Это и произошло. Лэмпард, так сказать, потерял раздевалку – с половиной игроков у него испортились отношения, пропал контакт. Ухудшились отношения с Абрамовичем и Мариной Грановской – целый комплект событий, который и привёл к тому, что произошло.



Тухель – назначение ожидаемое. Хороший специалист, немец, которому нужно приводить в форму двух немецких игроков – Вернера и Хаверца. Что можно сказать о новом «Челси» по двум играм, которые уже прошли? Тухель в «Боруссии» и в «ПСЖ» делал упор на контроль мяча, на серьёзное владение, на короткий пас. Собственно, уже центр поля сформировался – Жоржиньо и Ковачич теперь кажутся основной парой центральных полузащитников, через которых многое будет определяться в центре поля. Поменялась схема – теперь «Челси» играет в три центральных защитника. Больше 70% времени «Челси» владел мячом в двух матчах. Это главное изменение, которое на данный момент уже видно. Учитывая то, что в соперниках «Тоттенхэм», кажется очевидным то, как эта игра будет развиваться. Первое, что здесь хочет предложить, – владение. Пока нет коэффициентов, но если будет в районе 63-63% на «Челси», то можно ставить на тотал больше.



Если у «Челси» всё налаживается, то у «Тоттенхэма» всё наоборот. Поражение в матче с «Ливерпулем», невзрачная игра с «Брайтоном», который по делу переиграл «шпор». Без Кейна ничего не ладится у «Тоттенхэма» впереди. В целом мало что можно позитивного в данный момент сказать о лондонцах. Исходя из всего вышесказанного, кажется, что именно «Челси» к этой игре подходит фаворитом. Поэтому во всех ставках я бы плясал именно от синих.



Логично предположить, что «Челси» будет больше дружить с угловыми в этой игре, поэтому победа «Челси» по угловым в первом тайме. Челси с форой (0), я бы рискнул и на чистую победу поставить. Более осторожная ставка – Х2 и тотал меньше 3.5. Мне кажется, что много забитых мячей здесь ждать не стоит, а «Челси» должен быть ближе к победе», — сказал Петросьян.

«Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз: Жозе Моуринью ни на что не способен без Гарри Кейна В первом же матче без Кейна «Тоттенхэм» вчистую проиграл «Брайтону». С «Челси» будет сложнее.