«Тоттенхэм» — «Челси»: эксперты назвали фаворита центрального матча 22-го тура АПЛ

4 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех хозяев оценён экспертами в 3.65. А ставки на ничью принимаются за 3.40.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.85, на пенальти — за 2.80, а на удаление — за 5.00. Гол в первые 15 минут идёт за 3.50.
- 4 февраля 2021
-
08:00
- 3 февраля 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:01
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 2 февраля 2021
-
21:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30