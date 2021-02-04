«Тоттенхэм» — «Челси»: эксперты назвали фаворита центрального матча 22-го тура АПЛ

4 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех хозяев оценён экспертами в 3.65. А ставки на ничью принимаются за 3.40.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.85, на пенальти — за 2.80, а на удаление — за 5.00. Гол в первые 15 минут идёт за 3.50.