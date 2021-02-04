«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на игру 22-го тура чемпионата Англии
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» — «Челси».
Ставка: индивидуальный тотал «Тоттенхэма» меньше 1.5 гола за 1.36.
«В последнее время команды испытывают серьёзные проблемы. «Челси» притух. Он начал играть ниже ожиданий. Была ничья, была победа, но забивали в этой игре только защитники.
Ну а «Тоттенхэм» начал спотыкаться. В последнем туре в матче с «Брайтоном» вообще было что-то из области фантастики. Хоть в большинстве случаев последние матчи между соперниками получались верховыми, обе команды забивали, сейчас я думаю, что праздника острого футбола ждать не стоит в силу проблем, названных выше.
Поэтому я бы взял ИТМ1 (1.5) и ТМ (2.5)», — сказал Казаков.
«Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз: Жозе Моуринью ни на что не способен без Гарри Кейна
В первом же матче без Кейна «Тоттенхэм» вчистую проиграл «Брайтону». С «Челси» будет сложнее.
Рекомендуем вам
- 4 февраля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 3 февраля 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:01
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 2 февраля 2021
-
21:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам