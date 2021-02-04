«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на игру 22-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» — «Челси».



Ставка: индивидуальный тотал «Тоттенхэма» меньше 1.5 гола за 1.36.



«В последнее время команды испытывают серьёзные проблемы. «Челси» притух. Он начал играть ниже ожиданий. Была ничья, была победа, но забивали в этой игре только защитники.



Ну а «Тоттенхэм» начал спотыкаться. В последнем туре в матче с «Брайтоном» вообще было что-то из области фантастики. Хоть в большинстве случаев последние матчи между соперниками получались верховыми, обе команды забивали, сейчас я думаю, что праздника острого футбола ждать не стоит в силу проблем, названных выше.



Поэтому я бы взял ИТМ1 (1.5) и ТМ (2.5)», — сказал Казаков.

«Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз: Жозе Моуринью ни на что не способен без Гарри Кейна В первом же матче без Кейна «Тоттенхэм» вчистую проиграл «Брайтону». С «Челси» будет сложнее.