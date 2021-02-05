«Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/й021 «Металлург» Мг — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.35.



«Что тут важно понимать? До старта плей-офф – месяц. Тот самый срок, когда команды, нацеливающиеся на высокий результат, начинают получать дополнительные нагрузки. Кто-то раньше, кто-то позже, кто-то меньше, кто-то больше, но к десятым числам февраля под такими нагрузками будут играть все лидеры КХЛ. Более того, те, кто планирует играть в финале, возможно, и первый раунд плей-офф будут проводить под нагрузками. А ещё под этими самыми нагрузками, когда утром в день матча проводится не простая раскатка, а нормальное выматывающее занятие, отдельные команды уже могут находиться. И по текущим результатам, которые многим кажутся удивительными и даже невероятными, уже понятно, кого начали грузить.



Начали ли заниматься этим делом Илья Воробьев и Дмитрий Квартальнов, нам и предстоит увидеть собственными глазами. Тут ведь палка тоже о двух концах: и хочется, и колется, и мама не велит. «Ак Барсу» дышит в спину ЦСКА, у «Магнитки» на пятках сидит «Салават». Ты своих загрузишь, соперник припозднится – и догоняй его потом. В сухом остатке мы имеем весьма удачную игру казанцев против уральцев как в нынешнем сезоне (две победы из двух), так и в прошлом (три победы из четырёх). Именно это и заставляет ставить на лидера. Итак, «Ак Барс» победит, в низовом матче, с минимальным преимуществом, но в основное время», — полагает Лебедев.

«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз: Мозякин с Воробьёвым остановят лучший клуб КХЛ В семи предыдущих очных встречах в регулярном чемпионате КХЛ соперники не смогли забить больше четырёх шайб.