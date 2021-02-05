«Фиорентина» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 21-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Фиорентина» — «Интер».



Ставка: победа «Интера» и меньше 5 мячей в матче за 1.80.



«Сегодня я даю прогноз на матч итальянской Серии А. «Фиорентина» принимает «Интер». Не так давно эти команды уже встречались в Кубке Италии. «Интер» тогда победил в дополнительное время с большим трудом со счётом 2:1. Для нас главная интрига – возможный дебют Александра Кокорина. Разрешение на работу он получил, будем надеяться, что в матче с «Интером» он появится на поле. Вероятно, со скамейки запасных. В стартовом составе его пока рано ждать.



На прошлой неделе «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино» и потеряла двух важных игроков — основного защитника и полузащитника. Это очень серьёзные кадровые потери для Флоренции. Что касается «Интера», то у него была нагрузка в виде кубкового матча с «Ювентусом», который был сыгран в середине недели. То есть времени на подготовку значительно меньше, тем более что «Интер» играл основным составом и уступил в первом матче полуфинала Кубка Италии. Посмотрим, как та игра скажется на команде Антонио Конте.



Тем не менее мне кажется, что «Интер» фаворит в этой встрече. Объясню почему. Несмотря на дополнительную нагрузку миланцев, связанную с матчем с «Ювентусом», «Интер» может воспользоваться глубиной своего состава. Может быть, это даже решающий фактор. У Конте есть в распоряжении хорошие исполнители почти в каждой линии. Он постоянно жалуется на состав, но в целом там всё же есть кому играть.



«Интер» — команда с характером, команда, которая часто вырывает победы в концовках матчей. Думаю, «Интер» возьмёт и победит. Миланцы находятся в чемпионской гонке, а в таких матчах они должны подтверждать статус претендента на скудетто.



Мой прогноз — победа «Интера» и тотал матча меньше 4.5 с коэффициентом 1.80. Мне кажется, что такой прогноз должен пройти, потому что «Интер» здесь и сейчас сильнее, чем «Фиорентина». Состав у «фиалок» неплохой, но как команда «Интер» находится на другой планете. Я ставлю на «Интер», — сказал Керимов.