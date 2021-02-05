«Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Металлург» и «Ак Барс».



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.01.



«Очень интересный матч. «Металлург» так разогнался после новогодних праздников, что считая с 11 января одержал восемь побед подряд. Четыре победы в гостях – над минским «Динамо» (4:2), «Автомобилистом» (5:3), «Спартаком» (3:1), «Йокеритом» (5:1). И четыре победы дома – над «Салаватом Юлаевым» (3:2), «Локомотивом» (4:1), рижским «Динамо» (5:3) и «Барысом» (3:1).



На что мы обращаем внимание в первую очередь? Правильно – семь матчей из восьми «Металлург» выиграл с разницей в две и более шайбы. То есть побеждал с запасом, а не вымучивал матчи.



При этом «Ак Барс» — лучшая команда КХЛ в регулярном чемпионате. В последних 20 матчах – 17 побед. Три поражения случились 19 и 21 января, когда «барсы» дома внезапно проиграли подряд рижскому «Динамо» (4:5 ОТ) и «Локомотиву» (3:4 Б). Но в обоих случаях брали очки. А ещё 10 января «Салават Юлаев» в «зелёном дерби» разгромил «Ак Барс» (7:3).



Как эти команды играли между собой?



9 декабря – «Ак Барс» побеждает «Металлург» дома (3:0).



25 ноября – «Ак Барс» обыгрывает «Магнитку» в гостях (3:2 Б).



На финише чемпионата «Ак Барс» уже не покинет первую строчку на Востоке. «Металлург» же должен сделать всё, чтобы не отдать третью строчку в таблице, потому что напирает «Салават Юлаев». Иначе во втором раунде можно попасть под неудобный «Ак Барс». Ну и сейчас в Магнитогорске хотелось бы одержать победу над «Ак Барсом», что придало бы уверенности перед плей-офф.



Я бы в этом поединке взял кэф 2.01 на итоговую победу «Магнитки», пусть даже по буллитам. Это сейчас горячая команда, и она должна показать себя против «Ак Барса», — сказал Лысенков.

«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз: Мозякин с Воробьёвым остановят лучший клуб КХЛ В семи предыдущих очных встречах в регулярном чемпионате КХЛ соперники не смогли забить больше четырёх шайб.