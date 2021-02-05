«Герта» — «Бавария»: ставка Максима Калиниченко на матч чемпионата Германии

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Герта» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» и минимум 4 мяча в матче за 2.19.



«Бавария» уже давно является главным фаворитом на чемпионство в этом сезоне. Никто ей особо не может составить конкуренцию. Сейчас команда Флика идёт на первом месте с 45 очками. «Лейпциг» со второго места отстаёт от неё на семь баллов. Остальные команды уже достаточно далеко находятся от мюнхенцев.



«Бавария», конечно, всё ещё гораздо сильнее всех своих конкурентов. Однако чемпионат всё равно необходимо доигрывать. Да и изредка даже команда Флика допускает ошибки.



Так, несколько туров назад проиграла она набравшей в последние годы ход гладбахской «Боруссии» (2:3). Сразу после этого последовал проигрыш в Кубке от «Хольштайна» из низшего дивизиона (2:3). Всё это, конечно, оставило неприятный осадок от выступлений «Баварии» в этом сезоне. Но после этого она пока только побеждала. Постараются выиграть мюнхенцы и в этот раз.



Тем более что соперник в этом туре у «Баварии» не должен доставить много проблем. У «Герты» сейчас плачевная ситуация. Очень тяжело даются ей победы. Сейчас она почти опустилась в зону вылета. Пока идёт берлинский клуб на 15-м месте. Однако он опережает «Арминию» со строчки ниже только по дополнительным параметрам.



Каждое очко для «Герты» сейчас на вес золота. И заработать их у неё почти не получается. Крупно уступает в последних матчах эта команда. «Бавария» же наоборот – побеждает с большим счётом в последнее время. Возможно, повлияли неудачи с «Боруссией» и в Кубке с «Хольштайном».



Здесь, не мудрствуя лукаво, предложу поставить на победу «Баварии». К этому прогнозу также добавлю тотал голов больше 3.5. Мюнхенцы должны разнести соперника в этой игре», — сказал Калиниченко.

«Герта» — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Мюллер увязнут в защите аутсайдера Бундеслиги В десяти последних матчах между «Баварией» и «Гертой» было зафиксировано целых пять ничьих.