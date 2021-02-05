«Фиорентина» — «Интер»: прогноз Максима Калиниченко на игру Серии А

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Интер».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.30.



«Разные задачи сейчас решают эти команды. «Интер» всё ещё ведёт борьбу за «скудетто». До сих пор он сидит на хвосте у «Милана». Отрыв между ними всего два очка.



Повезло, конечно, команде Конте, что их проблемы и потери очков совпали с аналогичными неудачами у «Милана». Была возможность у подопечных Пиоли оторваться от недоброжелателей в таблице. Однако в последнее время «Милан» начал иногда проигрывать.



Сам «Интер» тоже теряет очки. В пяти встречах он дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Причём если ничья с «Ромой» (2:2) ещё допустима, то вот 0:0 с «Удинезе» уже вызывает вопросы. Но в остальных играх «Интер» побеждает и всё ещё имеет шансы на победу в чемпионате.



«Фиорентина» же с приходом в клуб Пранделли начала набирать очки. Сейчас она идёт ровно посередине – на 11-м месте. Однако её отставание от команд выше превышает четыре балла, а вот команды снизу поджимают. Например, от «Болоньи» с 15-й строчки «фиалок» отделяют всего два очка.



На мой взгляд, до зоны Лиги Европы «Фиорентина» вряд ли дотянет. Слишком велико отставание. А времени уже не так много. Уже упустил клуб из Флоренции свой шанс на высокие позиции в этом сезоне. Необходимо ему, чтобы все соперники разом проиграли друг другу, а сам он начал стабильно выигрывать, что, конечно, вряд ли произойдёт.



Надо смотреть реалиям в лицо. «Фиорентине» сейчас важно отстоять свою позицию в чемпионате. Но у «Интера», конечно, задача поважнее. У него каждый матч на счету, каждые три очка важны. Миланский клуб уже много позволил себе баллов потерять в последнее время.



Слишком велик шанс у команды Конте занять первое место в Серии А. Да и соперники снизу не дают расслабиться. «Рома» и «Ювентус» дышат в спину «Интеру». А там ещё и «Наполи», «Лацио» и «Аталанта» недалеко. Очень в этом сезоне, конечно, интересная борьба за «скудетто».



Недавно «Интер» и «Фиорентина» уже встречались в Кубке. Там они смогли друг другу забить, но победили в итоге миланцы. Борьба была упорная. Доиграли они до дополнительного времени.



Возможно, сценарий той игры повторится. Мне всё-таки не кажется, что «Интер» точно выиграет. Я здесь не буду угадывать победителя матча. Команда Пранделли достаточно интересная сейчас. Тем более что вроде бы даже Кокорин сможет выйти на поле.



Матч будет тяжёлым. Я в своём прогнозе оттолкнусь от забитых голов», — сказал Калиниченко.