«Фиорентина» — «Интер»: прямая трансляция матча, где смотреть онлайн, по какому каналу

5 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Интер». Начало игры — в 22:45 мск.
Российский нападающий Александр Кокорин попал в заявку хозяев на матч. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех хозяев оценён экспертами в 6.40. А ставки на ничью принимаются за 4.10.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.
Гол Александра Кокорина оценён в 4.00 (25% вероятности). Если россиянин сумеет отличиться в первом тайме, сыграет коэффициент 7.90. Результативный удар Кокорина во втором тайме доступен за 6.50.
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