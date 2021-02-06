Оверим — Волков: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC 7.02.2021

Российский профессиональный боец MMA Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Алистар Оверим — Александр Волков, который пройдет в рамках UFC.

Ставка: победа Александра Волкова за 1.51.

«Противостояние Алистара Оверима и Александра Волкова будет очень интересным и захватывающим, потому что оба бойца ударники. Они работают примерно на одинаковых скоростях.



Отдаю предпочтение Александру Волкову, потому что у него в карьере ещё не было таких жестких нокаутов, как у Оверима.



Во-вторых, у Александра на данном этапе карьеры больше мотивации. Здесь антропометрические данные сыграют свою ключевую роль.



Желаю Волкову победы над Алистаром Оверимом и думаю, что российский боец выиграет с вероятностью 70 на 30».