Оверим — Волков: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC 7.02.2021
Российский профессиональный боец MMA Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Алистар Оверим — Александр Волков, который пройдет в рамках UFC.
Ставка: победа Александра Волкова за 1.51.
«Противостояние Алистара Оверима и Александра Волкова будет очень интересным и захватывающим, потому что оба бойца ударники. Они работают примерно на одинаковых скоростях.
Отдаю предпочтение Александру Волкову, потому что у него в карьере ещё не было таких жестких нокаутов, как у Оверима.
Во-вторых, у Александра на данном этапе карьеры больше мотивации. Здесь антропометрические данные сыграют свою ключевую роль.
Желаю Волкову победы над Алистаром Оверимом и думаю, что российский боец выиграет с вероятностью 70 на 30».
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