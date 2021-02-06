Алистар Оверим — Александр Волков: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 7 февраля

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой Алистар Оверим — Александр Волков.
Ставка: победа Волкова за 1.55.
«Привет-привет всем, друзья! Сегодня готов поделится мнением на бой Оверима и Волкова. По-моему, поединок получится крутым. Для Оверима это шанс удержаться в топе, а для нашего парня — в скором времени получить шанс на бой за титул. Оверим уже изрядно пробитый, и ему достаточно одного жесткого удара, чтобы отправиться «спать».
Волков, как никто другой, это знает, и может «прописать» ему хорошую серию. Но Саня начал действовать в последнее время аккуратнее, так как сам боится нарваться на неприятный ответ. Но опыта уже Саша набрался достаточно, чтобы быть лучше в таких встречах. У него техника неплохая, да и финишировать в любой момент может.
Уважаю Оверима, но, при всем уважении, не вижу у него шансов в этом бою — уж очень слабая у него челюсть. Волков дождется момента и отправит Алистара в нокаут. Ставлю на победу россиянина с коэффициентом 1.55».
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