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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз рэпера Сявы на матч 23-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз рэпера Сявы на матч 23-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Рэпер Сява дал прогноз на матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: тотал меньше 3 гола за 2.02.

«7 февраля в чемпионате Англии дикий бой устроят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Красные в 2021 году откровенно не впечатляют, но постепенно выходят из кризиса. Что касается «горожан», то они уже зубами вцепились в первое место, которое никому не собираются отдавать.

Отдельно отмечу защиту «горожан», которая стала действовать очень надежно и больше не допускает таких косяков, как раньше. Но с ходу списывать со счетов «Ливерпуль» не стану. Клопп может зарядить своих парней на отдельный матч и надавать по ушам любому клубу.

Короче говоря, учитывая важность и принципиальность встречи, зрелищного и результативного футбола не жду. Беру ставку на тотал меньше 3 голов с коэффициентом 2.02».

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