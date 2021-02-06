Бой Александр Волков — Алистар Оверим: где смотреть онлайн, бесплатная трансляция боя UFC
7 февраля в Лас-Вегасе пройдёт вечер единоборств UFC Fight Night 184. В главном поединке встретятся легенда ММА нидерландец Алистар Оверим и российский боец Александр Волков. Начало боя – не ранее 6:40 мск. Прямую видеотрансляцию боя Александр Волков – Алистар Оверим в России покажет онлайн телеканал «РЕН ТВ».
Эксперты букмекерских контор считают фаворитом Александра Волкова. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50, это примерно 63% вероятности. Сделать ставку на победу Алистара Оверима можно с коэффициентом 2.66 (35%). На ничью можно поставить за 55.00 (2%).
На полный бой можно поставить с коэффициентом 3.40. Если же вы хотите сделать ставку на досрочное завершение боя, то коэффициент на такой исход 1.29.
Волков – Оверим. Прогноз букмекеров: россиянин не выкажет уважения легенде
Если Волков удержит концентрацию на весь бой, то победит.
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