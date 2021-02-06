«Уэска» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на матч 22-го тура чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 22-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Уэска» — «Реал Мадрид».
Ставка: победа «Реала» в 1-2 мяча за 2.08.
«Проигрыш «Мадрида» в прошлом туре в матче с «Леванте» был вызван в первую очередь удалением Милитао на 8-й минуте встречи. Теперь такой опасности нет: бразилец дисквалифицирован. Восстановились от травм и готовы сыграть Начо, Серхио Рамос и Лукас Васкес. Весьма мощное усиление.
Впрочем, дежурную травму получил Азар, но с обороной «Уэски» «сливочные» должны справиться и без него. Ставлю на победу «Реала» над восемнадцатой командой чемпионата. И в то же время едва ли эта победа будет крупной. Выигрыш команды Зинедина Зидана с разницей в один-два мяча оценивается коэффициентов выше двойки – вполне перспективно».
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