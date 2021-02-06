«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч 23-го тура АПЛ в Бирмингеме

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Астон Вилла» – «Арсенал».
Ставка: обе забьют за 1.59, победа «Арсенала» с нулевой форой за 1.97.
«Те и другие сыграли хуже, чем это ожидалось в предыдущем туре. «Вилла» была буквально задавлена более мощным и цельным «Вест Хэмом», а «Арсенал» неплохо смотрелся вплоть до концовки первого тайма, вел в счете, но затем остался в меньшинстве, пропустил и посыпался.
В предстоящей игре, думаю, и тем и другим будет куда легче, команды попробуют сыграть в свое удовольствие, и слишком уж сильное сопротивление вряд ли встретят.
В ноябре «Вилла» на выезде красиво разобралась с «канонирами», обыграв их 3-0. Вполне возможно, победителями бирмингемцы окажутся и на этот раз, но лучше, пожалуй, обратить внимание на голы».
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