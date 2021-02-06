«Бернли» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 23-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бернли» – «Брайтон».

Ставка: «Брайтон» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.69.

«Брайтон» победил в четырех из пяти последних матчей, а в последних двух турах заслуженно обыграл «Тоттенхэм» с «Ливерпулем». Команда Грэма Поттера отлично выглядит – и физически, и тактически к ней нет претензий. И, что немаловажно, удача наконец повернулась к южанам лицом.



«Бернли» бился и с «Челси», и с «Ман Сити», но силы были слишком не равны. Как результат, два поражения. С «Брайтоном» будет так же непросто, но здесь по крайней мере если закрыться, что наверняка команда Шона Дайша сделает, шансов оставить ворота в неприкосновенности будет больше.



Вряд ли нас ждет тут результативная игра, ну а к победе должны быть ближе более мастеровитые и разнообразные гости. В ноябре команды разыграли нулевую ничью при подавляющем преимуществе «Брайтона». Наверняка и на этот раз сценарий игры будет примерно схожим".