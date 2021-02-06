«Ньюкасл» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 23-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» – «Саутгемптон».
Ставка: ИТБ 1 гола «Ньюкасла» за 1.75, обе забьют за 1.76.
«У «Саутгемптона» входит в традицию проигрывать со счетом 0:9. В прошлом сезоне «святые» достойно пережили тот казус и дальше только прибавляли. В этом необходимо сделать то же самое. Прямо сейчас это будет непросто, по ощущениям команда подустала, и чтобы дела начали налаживаться, кадровая ситуация должна улучшиться.
«Ньюкасл» достойно смотрелся в последних трех играх, правда две из них он проиграл. Но насоздавали «сороки» и против «Лидса», и против «Кристал Пэласа» достаточно. А «Эвертон» переиграли абсолютно по делу.
Скорее всего, и здесь «Ньюкасл» будет немало атаковать. Надо полагать, на этот раз окажется более удачливым».
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