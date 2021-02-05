Александр Зверев — Даниил Медведев: прогноз Сергея Фомина на матч полуфинала ATP Cup

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч ATP Cup Александр Зверев — Даниил Медведев.

Ставка: Зверев выиграет как минимум один сет за 1.74.

«Во втором полуфинале ATP Cup сойдутся объективно сильнейшие из оставшихся в борьбе команд. Ровная по составу российская сборная встретится с Германией, ведомой огненным Зверевым и выбившей действующих чемпионов — сербов. И раскладов тут предостаточно.



От матча лидеров будет зависеть очень много, и Звереву тут придётся «тащить», ибо надежды на нестабильного второго номера особой нет. Конторы недооценивают Сашу, который на самом деле здесь хорош. Боевая победа над Шаповаловым в дебюте, выигранный сет у Джоковича, а ещё и пару протащил на себе Зверев — с настроем и кондициями вопросов нет, он готов.



Чего не скажешь про Медведева. Невнятный первый сет против Шварцмана выдал Даниил, затем с Нисикори натужно играл. При всём к ним уважении, то не Джокович и даже не Шаповалов. Нет уверенности в подаче россиянина (тогда как у Зверева она летит что надо), да и в розыгрышах непозволительно мягко Даня играет.



Ведёт в очном противостоянии немец, но последние «лички» остались, кстати, за Медведевым. Однако на этот раз поверим в Зверева, уж он как минимум не хуже по факту сейчас».