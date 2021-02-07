«Бетис» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч 22-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» — «Барселона».



Ставка: «Барселона» забьёт в каждом тайме за 2.00.

«Как правило, матчи между этими командами получаются результативными. На неделе обе команды играли свои матчи Кубка Испании. «Бетис» играл на день позже, но играл дома. Но, как и в матче «Барселоны», все ушло в дополнительное время. Серию пенальти «Бетис» проиграл «Атлетику» из Бильбао и сошел с дистанции.



«Барселона» выдала настоящую феерию с потрясающей концовкой в Гранаде и с сумасшедшими мячами в дополнительное время. Да, пять забили, но Месси ни одного не забил, но в некоторых поучаствовал. Это был вечер Антуана Гризманна. Он два забил и отдал две голевые передачи.



«Барселона» по-прежнему играет очень нестабильно. Если взять последние ее матчи — в чемпионате против Бильбао и недавнюю игру против «Гранады», — то «Барса» очень хорошо играла первый тайм. Даже несмотря на то что проиграла «Гранаде» первый тайм 0:1, первые 15-20 минут соперника не выпускала. Во втором тайме все испарялось и растворялось. «Барса» уже была не так хороша. Это все издержки роста и молодости при Рональде Кумане.



«Бетис» — команда играющая, но и много сил оставившая. Думаю, что если «Барса» начнет так же агрессивно, как в матче с Бильбао и как это было в начале первого тайма с «Гранадой», то каталонцы, скорее всего, в первом тайме забьют. Во втором тайме соответственно заставит «Бетис» идти вперед, но все равно 120 минут в Кубке вряд ли бесследно для «Бетиса» пройдут.



Подумав и поразмыслив, посмотрев котировки на этот матч, можно было бы сыграть и чистую победу «Барселоны», хотя я в ней не слишком то и уверен. «Барса» в последнее время регулярно забивает как минимум два мяча. Думаю, как и с «Атлетиком», «Барселона» может разложить забитые мячи на оба тайма».