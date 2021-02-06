«Аталанта» — «Торино»: во сколько начало, где будет трансляция, какой канал покажет
6 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Торино». Начало матча — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех туринцев оценён экспертами в 7.80. А ставки на ничью принимаются за 4.90.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.71, на гол в первые 15 минут — за 2.85.
«Аталанта» — «Торино». Прогноз: Миранчук и Малиновский готовы уничтожить бедных туринцев
«Аталанта» не может победить уже два матча подряд. «Торино» — идеальный шанс прервать неудачную серию.
Рекомендуем вам
- 6 февраля 2021
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:16
-
08:00
- 5 февраля 2021
-
23:24
-
21:45
-
19:25
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15
-
10:00
-
08:00
- 4 февраля 2021
-
21:45
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам