«Аталанта» — «Торино»: прямая трансляция матча, смотреть онлайн, какой канал

6 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Торино». Начало матча — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех туринцев оценён экспертами в 7.80. А ставки на ничью принимаются за 4.90.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.71, на гол в первые 15 минут — за 2.85.

«Аталанта» — «Торино». Прогноз: Миранчук и Малиновский готовы уничтожить бедных туринцев «Аталанта» не может победить уже два матча подряд. «Торино» — идеальный шанс прервать неудачную серию.