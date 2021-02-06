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«МЮ» — «Эвертон»: во сколько начало матча, где смотреть, прогнозы и ставки букмекеров

«МЮ» — «Эвертон»: во сколько начало матча, где смотреть, прогнозы и ставки букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

6 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Начало матча — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех ливерпульцев оценён экспертами в 6.25. А ставки на ничью принимаются за 4.70.

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.756, на пенальти — за 2.50.

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В шести последних выездах у «ирисок» пять побед и 11 забитых мячей.
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