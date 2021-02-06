«Ювентус» — «Рома»: во сколько начало, где покажут, на каком канале смотреть матч

6 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома». Начало встречи — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры считают фаворитом хозяев — поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех римлян оценён экспертами в 4.40. А ставки на ничью принимаются за 4.10.

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.60, на гол в первые 15 минут — за 2.90.