«Ювентус» — «Рома»: эксперты назвали фаворита центрального матча 21-го тура Серии А
6 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома». Начало встречи — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры считают фаворитом хозяев — поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех римлян оценён экспертами в 4.40. А ставки на ничью принимаются за 4.10.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.60, на гол в первые 15 минут — за 2.90.
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