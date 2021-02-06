«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз Алексея Смирнова на матч 23-го тура АПЛ

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».

Ставка: тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 1.94.

«Хозяева могли бы сейчас лидировать в чемпионате Англии, но занимают только второе место, набрав 44 очка. Гости (36) — на седьмом месте, однако у них два матча в запасе. «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» встречались в ноябре и декабре прошлого года, и в обоих случаях «МЮ» выигрывал. Не возьмусь судить, кто выиграет на этот раз, но есть мысли о количестве голов.



Команда Карло Анчелотти почти всегда действует без огонька, без истинного духа атакующего футбола. Думаю, что и сейчас с «красными дьяволами», которые подходят к этой встрече после победы со счетом 9:0 над «Саутгемптоном», «ириски» будут осторожничать. Скорее всего, и Оле-Гуннар Сульшер попробует начать спокойно, поскольку понимает силу соперника в контратаках и стандартных положениях. Предполагаю, что в первом тайме голевого праздника мы не увидим, а после перерыва противникам придется открываться и больше рисковать ради успеха».