«Бетис» — «Барселона»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Бетис» — «Барселона».



Ставка: победа «Бетиса» с форой (+1) за 2.13.



У «Барселоны», на которой многие поставили крест в этом сезоне, — стабильная серия побед. Конечно, если брать все турниры, то там каталонцев еще лихорадит. Однако в Ла Лиге в последних турах они выигрывают.



Такая результативность даже помогла команде Кумана опередить «Реал» в таблице и стать второй. Однако борьба за чемпионство будет очень тяжелой для «Барселоны». «Атлетико», в отличие от своих топовых конкурентов, побеждал в этом сезоне намного чаще. Сейчас «матрасники» оторвались от «Барселоны» со второго места на десять очков и еще имеют игру в запасе.



«Бетис» пока идет неплохо в этом сезоне. Он пытается всеми силами попасть в зону еврокубков. Пока это у него не удается сделать. «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» играют чуть лучше и занимают более выгодные позиции в чемпионате. Однако отрыв у них от «Бетиса» не такой большой. Так что все еще может поменяться.



Идет у «Бетиса» серия без проигрышей. В последних матчах он пару раз сыграл вничью и трижды победил. Причем в эту серию входят и матчи с более сильными соперниками. Так что у «Бетиса» в планах точно не стоит проигрыш «Барселоне».



У сине-гранатовых обратная ситуация. Они в последних турах как раз побеждали команды, которых они сильно превосходят по уровню. Так что для «Барселоны» встреча с «Бетисом» будет проверкой на прочность. В этой игре, в том числе, будет решаться, сможет ли команда Кумана продолжать борьбу за чемпионство в этом сезоне. Ведь каждое очко сейчас на счету.



У «Барселоны» на днях был эмоциональный матч с «Гранадой» в Кубке. Там они почти проиграли по истечению основного времени, но смогли отыграться, а в дополнительное время забили сразу три гола. Так что сейчас трудно угадать эмоциональное состояние подопечных Кумана перед встречей с «Бетисом». Что ждать от «Барселоны» в этом матче, – непонятно.



«Бетис» является достаточно крепкой командой. Он так просто не сдастся. Большого счета и разгрома от «Барселоны» в этой игре точно не стоит ждать. Думаю, матч будет напряженным, разница в счете должна быть небольшой. Ставлю на победу «Бетиса» с форой (+1) с коэффициентом 2.13".