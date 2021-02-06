«Фенербахче» — «Галатасарай»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Турции

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 24-го тура чемпионата Турции сезона-2020/2021 «Фенербахче» — «Галатасарай».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.13.

«Впервые за долгое время перед дерби «Фенер» и «Галатасарай» идут на 1-м и 2-м местах. Разница между командами небольшая — 3 очка. Команда Эрола Булута лидирует, а джим-бом пытается своего конкурента догнать. И те, и другие сейчас на ходу. «Фенер» одержал 8 побед в 9 последних матчах, а «Галатасарай» выиграл 5 встреч из 6.



С возвращением на поле Муслеры команда Фатиха Терима за 4 тура пропустила 2 мяча. Уругваец отбил 16 ударов из 18 (89%). В матче с «Башакшехиром» при счете 0-0 Нандо отбил пенальти, а «Галатасарай» в итоге победил 3-0.



«Галатасарай» — лучшая команда суперлиги по игре в защите (18 пропущенных мячей после 22 туров). «Фенер» пропускает больше (24 гола), но в 2 предыдущих встречах из 3 «канарейки» пропустили лишь 1 мяч.



В 11 матчах предыдущих матчах принципиальных соперников из 13 проходила ставка «тотал голов в матче меньше 2.5». Я думаю, завтра тенденция продолжится. В таких играх бывает мало футбола. Фолы, единоборства, тактическая борьба и боязнь пропустить гол — в таком режиме обычно проходят главные матчи чемпионата Турции. Мой прогноз — тотал голов в матче меньше 2.5 за 2.13».