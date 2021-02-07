«Вулверхэмптон» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч 23-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» — «Лестер».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.70, победа «Лестера» в один мяч за 3.68.
«Волки» идут ближе к концу таблицы. «Лестер» опережает «Ливерпуль». «Лисы» подходят к матчу в прекрасном настроении. У них замечательная статистика во встречах с «Вулверхэмптоном». Это, наверное, одна из самых любимых команд «Лестера».
«Лисы» держат ворота на замке в этих матчах и в последнее время не уступают в гостевых встречах в этой паре.
Предлагаю взять ТМ (2,5). «Вулверхэмптон» против «Лестера» дома играет крепко. Мне кажется, в этом матче увидим доминирующий футбол со стороны гостей. Сомневаюсь, что в этом матче будет забито много мячей.
Также предположу, что «Лестер» выиграет с разницей в один мяч".
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