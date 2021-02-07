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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч 23-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч 23-го тура АПЛ
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют за 1.63, «Ливерпуль» откроет счёт за 2.31.

«Надо помнить, как команды играли на «Энфилде». У красных четыре победы в пяти последних матчах, одна встреча завершилась вничью.

«Ливерпуль» после проигрыша в матче с «Бернли» очень уверенно прошел дистанцию следующих матчей, но многих насторожил проигрыш в матче с «Брайтоном».

«Ливерпуль» сейчас на четвертом месте в АПЛ. Непонятно, насколько высоко команда финиширует по итогам сезона.

Зато «Манчестер Сити» все свои проблемы оставил на старте сезона. Думаю, здесь логична ставка «обе забьют». Также отмечу, что шесть последних встреч клубов из десяти были верховыми. Также взял бы первый гол «Ливерпуля» в этом матче. Мне кажется, эмоций у команды Юргена Клоппа будет крайне много».

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