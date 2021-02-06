«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на матч 23-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».

Ставка: ничья за 4.30.

«На моей памяти «Эвертон» всегда упорно играет с «Манчестер Юнайтед». Пусть в пяти последних матчах «ириски» ничего не показали. У них три победы и две ничьих. Хотя ничьи это тоже неплохо. Игры получились результативными. Чаще бывало, что оба клуба забивали.



Мне кажется, что последний матч «красных дьяволов», который наполнил радостью сердца болельщиков этого клуба, был отличной реакцией на поражение от «Шеффилда» и очень блеклый матч против «Арсенала».



Что касается «Эвертона», то команда очень уверенно и стабильно играет в последнее время. Мне кажется, что сейчас «ириски» являются одной из самых недооцененных команд в Европе.



Предлагаю поставить на ничью. Здесь достаточно высокий коэффициент. Ничья будет с забитыми мячами».