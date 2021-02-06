«Фиорентина» — «Интер»: результат матча, какой счёт, кто забил, как сыграл Кокорин

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Интер». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Миланцы открыли счёт на 31-й минуте. Николо Барелла подработал мяч под правую ногу и метров с 25 нанёс роскошный кручёный удар под правую штангу. На 52-й минуте «Интер» удвоил преимущество усилиями Ивана Перишича. Ашраф Хакими легко убежал от соперников и из правой части штрафной прострелил вдоль ворот, а Перишич, подставив ногу, замкнул передачу.
В этом матче за «фиалок» дебютировал российский нападающий Александр Кокорин. Он вышел на поле на 73-й минуте, заменив форварда Душана Влаховича.
Поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.58: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1580 рублей. Успех хозяев оценивался в 6.40, ничья — в 4.10.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за за 2.16, «обе забьют — нет» — за 2.15, а победа «Интера» всухую — за 3.00.
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