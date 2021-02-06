Александр Волков — Алистар Оверим: прогноз Энтони Смита на бой UFC 7 февраля

Американский боец MMA Энтони Смит, выступающий в UFC в полутяжёлом весе, дал прогноз на поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима, которые сразятся на турнире UFC Вегас 18 в ночь с 6 на 7 февраля мск.

Ставка: победа Волкова за 1.53.

«Скорее всего, выберу Волкова. Думаю, он сможет использовать свои габариты и держать дистанцию. Оверим в предыдущих поединках стал часто использовать грэпплинг. Но, думаю, Волков справится с этим. Останется на ногах и не даст себя повалить», — цитирует Смита ESPN.



32-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2020 года, российский спортсмен победил Уолта Харриса техническим нокаутом. На его счету 40 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и потерпел восемь поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений, один бой признали несостоявшимся.