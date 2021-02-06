«Уэска» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Уэска» — «Реал Мадрид».
Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.70, гол Бензема за 1.90.
«Мадридский «Реал» отправляется в гости к последней команде чемпионата. Но «Уэска» в последнем туре обыграла «Вальядолид» (3:1), хет-трик на счету Рафы Мира. Важная победа для арагонцев, но спастись «Уэске» будет очень сложно.
«Реал» по-прежнему находится под огнем критики. Тут и вылет от «Алькояно» в Кубке Испании, и поражение от «Леванте» в чемпионате, ничья с «Осасуной». Все это не добавляет команде положительных эмоций. Плюс на карантине сидел Зинедин Зидан. Не знаю, вернется ли он к этой игре или нет. Но отсутствие Зидана в какой-то мере сказывается. Травма и постоянные разговоры о продлении контракта Серхио Рамоса влияют на «Реал». На карантине находится Начо. Дисквалифицирован Милитао, апелляция не была удовлетворена. Проблемы в обороне у «Реала» будут. В этом нет никаких сомнений.
Может быть, «Реалу» придется как-то перестраховаться. Не исключено, что Чуст дебютирует за основной состав, возможно, Каземиро сыграет на месте центрального защитника. Придется Давиду Беттони, заменяющему Зидана, как-то эти проблемы решать.
Но «Реал» все равно сильнее. Ему надо как-то выправлять ситуацию в турнирной таблице. «Барселона» уже по дополнительным показателям «Реал» обошла. «Севилья» подпирает. Никто не поймет, если «Реал» не обыграет «Уэску». Пока три матча команды провели в Примере, во всех «Реал» побеждал. Дома мадридцы пропускали, на выезде выиграли — 1:0.
Думаю, и здесь вряд ли получится суперрезультативный матч. Взял бы победу мадридского «Реала» через тотал меньше 4.5 мяча. С учетом бомбардирских качеств Карима Бензема, взял бы его гол».
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