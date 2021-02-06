«МЮ» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч 23-го тура чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».



Ставка: гол Кавани за 2.18.



«На «Олд Траффорд» приезжает «Эвертон». С этой командой Сульшер в этом сезоне уже дважды встречался.



Обращу внимание, что «Эвертон» забивает в семи гостевых матчах кряду, круто. «Юнайтед» дома в пяти последних матчах наколотил 19 голов, но тут стоит особняком встреча с «Саутгемптоном», которая недавно закончилась вы знаете с каким счетом, очень неприлично.



В этом матче предлагаю сделать персональную ставку. Кавани в этом году стал большим специалистом – два матча, два разных турнира и два мяча. Он забил и «Саутгемптону», так что Кавани в отличной форме, чтобы поставить его в стартовый состав. У него есть такая психология, что он «Эвертону» обязательно забьет. Думаю, гол Кавани в матче с «Эвертоном» можно рассмотреть, тем более что «Эвертон» регулярно забивает «МЮ», так что «Юнайтед» придется много забивать, чтобы выигрывать, чтобы оставаться в чемпионской гонке».