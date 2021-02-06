«Севилья» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Хетафе».

Ставка: победа «Севильи» за 1.71.

«Весьма любопытный матч. «Севилья» сейчас в очень хорошем состоянии. И в Кубке Испании прошла в полуфинал: на выезде «Севилья» обыграла «Альмерию» — 1:0, наконец-то забил Окампос с игры. В последних трех турах чемпионата Испании «Севилья» неизменно побеждает. Обыграли «Эйбар», «Кадис» и «Алавес». В принципе, «Севилья» должна была их обыгрывать, она это и сделала.



Если брать статистику встреч «Хетафе» и «Севильи", то в последних пяти встречах обязательно доезжал вариант «обе забьют — нет». «Севилья» три игры подряд у «Хетафе» выиграла всухую. Можно рассмотреть «обе забьют — нет» за коэффициент около 1,5.



Но, мне кажется, «Севилья», обладая потрясающим подбором игроков, да еще и дебютировал Алехандро Гомес, в хорошей форме находится Эн-Несири, про Окампоса уже сказал, есть еще Де Йонг, Сусо, должна показывать результат. «Хетафе» усилили хорошие игроки (Кубо, Аленья), но стройности и стабильности команде Бордаласа не хватает.



Думаю, в этой системе координат «Севилья» выглядит мощнее и качественнее, чем «Хетафе». Попробую предположить, что тренд побед «Севильи» над «Хетафе» продолжится. Дам прогноз на чистую победу «Севильи».