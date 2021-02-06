«Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ 7 февраля

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Айлендерс» — «Питтсбург».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.98.

«Волей судьбы и календаря «Нью-Йорк Айлендерс» отдыхал неделю, ведь два матча с «Баффало» были отменены из-за ковида у соперника.



Эта пауза должны пойти на пользу ньюйоркцам, потому что в январе они начали бодро, победив «Рейнджерс» (4:0), «Бостон» (1:0), «Нью-Джерси» (4:1). Это был идеальный хоккей Барри Тротца с вымуштрованной обороной. Но потом что-то сломалось, и «Айлендерс» проиграли сразу пять матчей подряд, забивая в среднем по два гола и пропуская по 3,6 шайбы. Это совсем не тот хоккей, который хочет видеть Тротц. И эта внезапная пауза должна была помочь «Айлендерс» выйти из этого пике. Нужно отдохнуть, перестроиться, собраться с мыслями и вернуть самих себя.



«Питтсбург» отдыхал четыре дня – их соперник «Нью-Джерси» тоже пропустил два матча из-за ковида. В последних четырех матчах «Пингвинз» проиграли трижды. Так что ситуация в целом очень похожа на «Айлендерс».



Отдельно заметим, что пауза крайне необходима Евгению Малкину, который начал сезон не слишком бодро. Но ему тоже надо перезагрузиться и вернуть самого себя.



И отметим, что в состав «Питтсбурга» может вернуться травмированный защитник Крис Летанг. По крайней мере, он отправился с командой на выезд.



Взял бы кэф 1.98 на то, что в этом матче мы увидим тотал больше 5.5. Обе команды будут свежими, высоко мотивированными. «Питтсбург» с Малкиным и Кросби умеет играть в атаке, а «Айлендерс» просто обязаны прибавлять, если хотят попасть в плей-офф».