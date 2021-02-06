«Севилья» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на матч 23-го тура чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 22-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Севилья» — «Хетафе».

Ставка: победа «Севильи» в один мяч или ничья за 1.69.

«Севилья» лишь на одно очко отстает от второго места и выиграла шесть матчей подряд. А «Хетафе» плетется в нижней половине турнирной таблицы и забил меньше всех голов чемпионате после «Эльче». На первый взгляд, тут все очевидно и «Севилья» наверняка победит. Но не все так очевидно.



«Севилья» давно играет по два матча каждую неделю при минимальной ротацией состава и могла подкатать. Вдобавок Хулен Лопетеги наверняка будет держать в голове, что уже 10 февраля «Севилье» предстоит полуфинал Кубка против «Барселоны». Плюс дисквалифицирован на матч с «Хетафе» плеймейкер «Севильи» Иван Ракитич. Наконец, «Хетафе» прибавил с приходом креативных полузащитников Аленьи и Кубо, а дисциплинированный и прагматичный футбол в исполнении «Хетафе» хорошо подходит для того, чтобы создать проблемы слишком тактически предсказуемой «Севильи». Поставлю на то, что здесь будет или минимальная победа «Севильи» — лишь в один мяч, или ничья".