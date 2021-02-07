«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: эксперты назвали фаворита главного матча 23-го тура АПЛ

7 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех хозяев оценён экспертами в 3.45. А ставки на ничью принимаются за 3.60.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ман Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.71, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 5.00.