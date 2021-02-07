«Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Амур».

Ставка: победа «СЮ» с форой (-1.5) за 1.77.

«Интересно, конечно. Совсем недавно «Салават Юлаев» побывал на Дальнем Востоке, где сыграл с «Амуром» два матча подряд. И у уфимцев ещё был целый день между матчами, чтобы насладиться красотами Хабаровска и пополнить запасы красной икры. А вот «Амур», в свою очередь, вынужден летать в Уфу два раза за сезон. Вы, конечно, можете сказать, что дальневосточники, помимо столицы солнечного Башкортостана, могу на выезде вволю наиграть и в других городах. Но ведь и «Салават» по дороге на Дальний Восток может и в Сибири побывать, и в Казахстане и Китаем (последнее не сейчас, а вообще). Так почему же одних гоняют в одну точку дважды, а другие все решают в один присест? Где, я вас спрашиваю, высшая справедливость?



Что же касается непосредственно нужного нам матча, то… Ну, сами подумайте, если «Салават» дважды подряд грохнул хабаровчан на «Платинум-Арене», а до этого, ещё в октябре, вывернул их мехом кверху у себя дома, какие шансы могут быть у «Амура» в четвертом матче? Тем более что и один соперник, и второй дома играет лучше, чем на выезде. А ещё «Салават» имеет вполне приличные шансы сковырнуть «Авангард» с первого места в дивизионе и соответственно со второго в конференции. То есть миндальничать с дальневосточниками, помогать сирым и убогим никто в Уфе не станет. Но и разрываться надвое «Салават» тоже не будет – у него впереди «Ак Барс».



Суммируем всё, разложенное выше по полочкам, и получаем достаточно рутинную, в рабочем порядке, домашнюю победу «Салавата» с невеликим счётом и совсем небольшим преимуществом в пару шайб. Но, конечно же, в основное время».