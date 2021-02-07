«Трактор» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Трактор» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.74.

«Трактор» все-таки сумел отжать у «Амура» второе очко в серии послематчевых буллитов, отыгравшись с 0:2. Нынче команды, обыгрывающие рижан, «Нефтехимик» или тот же «Амур», выглядят как обидевшие сироту. Впрочем, совсем-то уж без порток дальневосточники из Челябинска не уехали, а очка оттуда увезли, которое сейчас нужно им, как собаке пятая нога.



Теперь к уральцам прибывает не «Амур», а, скажем так, прямо наоборот. Думается, что Игорь Никитин уже начал понемногу подгружать своих парней, чтобы наработать выносливость к плей-офф. Но пока у армейцев сохраняются шансы обойти на повороте «Ак Барс», делаться это будет с большой осторожностью. Это минус для «Трактора». Но делаться все равно будет, а это уже плюс.



Второй вопрос: а сколько челябинцам понадобилось выжать из себя скрытых ресурсов, чтобы не опозориться перед своими болельщиками с «Амуром»? Ресурсы эти, безусловно, понадобились. И «Трактор» при 0:0 играл совсем не так, как при 0:2.



Ну, и напоследок заглянем в статистику личных встреч, которая хоронит хозяев заживо. Потому что «Трактор» проиграл армейцам шесть последних «междусобойчиков», в том числе три домашних, и десять из одиннадцати последних матчей. То есть москвичи давно знают, где у «Трактора» кнопка, и нажмут ее в очередной раз.



Трудовая, но вместе с тем достаточно спокойная победа гостей, пусть даже с минимальным преимуществом в счете, но все же одержанная в основное время".