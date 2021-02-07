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Волков — Оверим: результат боя UFC и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Волков — Оверим: результат боя UFC и сыгравшие коэффициенты букмекеров
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся главный бой турнира UFC Вегас 18 (Fight Night 184) в тяжёлом весе между российским бойцом смешанных единоборств 32-летним Александром Волковым и 40-летним представителем Нидерландов Алистаром Оверимом.

Россиянин имел серьёзное преимущество с первых секунд боя. Бой был завершён победой Волкова на третьей минуте второго раунда нокаутом.

Всего на счету россиянина 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

На победу Волкова давали 1.52: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1520 рублей. Успех Оверима шёл за 2.66, ничья — за 55.0.

Досрочное завершение боя оценивалось в 1.29, тотал меньше 3.5 раунда — в 1.55.

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