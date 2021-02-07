«МЮ» — «Эвертон»: результат матча АПЛ и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся заключительный матч субботней программы 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Встреча завершилась вничью — 3:3.
На 24-й минуте матча гости в собственной штрафной не уследили за нападающим «МЮ» Эдинсоном Кавани, который головой переправил мяч в сетку ворот. На 45-й минуте полузащитник хозяев Бруну Фернандеш остановился в метре от штрафной, оценил позицию вратаря, прицелился и после ложного замаха запустил мяч за шиворот вратарю «Эвертона» Робину Ольсену.
Через четыре минуты после перерыва нападающий «ирисок» Доминик Калверт-Льюин прострелил во вратарскую, голкипер «МЮ» Давид де Хеа неудачно сыграл на перехвате, отбив мяч прямо на полузащитника Абдулайе Дукуре, и тот сократил отставание гостей. Ещё через три минуты счёт вновь стал равным. Всё тот же Дукуре подобрал мяч у края штрафной, отпасовал в центр на Хамеса Родригеса, который подработал под любимую левую и пробил впритирку со штангой.
На 70-й минуте полузащитник манкунианцев Скотт Мактоминай в чужой штрафной среагировал на подачу Люка Шоу и головой подрезал мяч в угол ворот. На 95-й минуте окончательный счёт установил Доминик Калверт-Льюин, в падении протолкнув мяч в сетку.
Поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.59. Успех «Эвертона» шёл за 6.25, ничья — за 4.70. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 4700 рублей
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.73, «обе забьют» — за 1.76, а результативная ничья — за 6.00.
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