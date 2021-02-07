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«Ювентус» — «Рома»: результат матча 06.02.2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Ювентус» — «Рома»: результат матча 06.02.2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
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В матче 21-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Рому». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:0.

На 13-й минуте счёт открыл Криштиану Роналду — Альваро Мората отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной, и португалец ударом в касание, низом, отправил мяч в угол ворот. На 70-й минуте «Ювентус» увеличил преимущество — Куадрадо исполнил классную передачу низом на правый край чужой штрафной, где Кулушевски остался без присмотра и прострелил низом во вратарскую, откуда Рожер Ибаньес срезал мяч в свои ворота.

Поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.78: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1780 рублей. Успех римлян оценивался в 4.40. А ставки на ничью принимались за 4.10.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.37 «обе забьют — нет» — за 2.40, гол в первые 15 минут — за 2.90, а гол Криштиану Роналду — за 1.70.

«Ювентус» — «Рома». Прогноз: Роналду не забивает в Серии А месяц. Похоже, римляне влипли!
Лучший вариант исправить статистику для Криштиану — забить на следующий день после своего 36-летия.
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