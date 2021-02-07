«Милан» – «Кротоне»: прогноз Владислава Турова на матч 21-го тура чемпионата Италии

Профессиональный гандикаппер Владислав Туров дал прогноз на матч 21-й тура Серии А сезона-2020/2021 «Милан» – «Кротоне».

Ставка: победа «Кротоне» по владению мячом с форой (+11%) за 1.87.

«Интер» после победы над «Фиорентиной» стал лидером турнирной таблицы. Однако у «Милана» есть отличная возможность уже в этом туре вернуть себе лидерство в Серии А. Для этого нужно обыграть «Кротоне», что вполне посильная задача. Подопечным Строппы пока сложно дается первый сезон в элите, в сыгранных 20 турах в 14 были проигрыши. Были конечно и победы, но только над конкурентами за выживание вроде «Пармы» или «Специи». Правда, и те победы пришлись на домашние туры. В гостевых турах все очень печально, в 10 матчах 8 проигрышей и 2 ничьи, а пропущено 26 мячей. Был уже гостевой тур против «Интера» и все закончилось 6-2, но при этом по владению «Кротоне» сумел выиграть. Вообще команда Строппы неплохо умеет контролировать мяч, но в большинстве случаев это вынужденная оборонительная мера. Если смотреть на процент владения, то в гостях он даже выше, чем дома 47,4 против 51,4.



«Милан» — фаворит матча и должен без проблем обыгрывать такого соперника. При этом подопечные Пиоли в среднем владеют 52%, что является всего 7 результатом в чемпионате.



«Кротоне» очень уязвим в обороне, поэтому очень вероятно, что «Милан» поведет в счете уже в первом тайме. Однако для этого тотального контроля мяча не требуется, тем более команда Пиоли опасна своими контратаками. В общем, ожидаю уверенной победы «Милана», но при этом более равного процента владения мячом".