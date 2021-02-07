«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч 23-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет за 1.80.

«Важнейшая игра с точки зрения борьбы за чемпионство. «Ливерпуль» может помочь «Юнайтед». «Ливерпуль» может помочь себе и остановить крутейшую серию «Манчестер Сити» из 13 побед во всех соревнованиях.



«Сити» прет как танк. Если мы возьмем Премьер-лигу, то здесь 9 побед.А встречается он с командой, которая потеряла уверенность. Об этом говорит сам Юрген Клопп. Действительно, не забить «Бернли», не забить «Брайтону» – это что-то. Без побед в 4 домашних матчах – это большая проблема.



Но потихоньку возвращаются травмированные. Фабиньо будет играть, Мане (скорее всего) будет играть. В отличие от Кевина де Брюйне, которого может не хватить «Манчестер Сити».



В обороне «горожане» хороши. Всего лишь один пропустили в 9 встречах. Но этот матч может быть совершенно особенного характера.



При этом коэффициент на то, что «Ливерпуль» у себя дома не проиграет, довольно высокий – 1.80. Думаю, в такой ситуации можно попробовать взять неуверенный «Ливерпуль», но и не уверенную победу его победу, а всего лишь не проигрыш. Понимая всю ответственность момента Юрген Клопп может выстрелить. «Ливерпуль» не проиграет».