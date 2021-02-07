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СКА — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
Ставки / Прогнозы 0
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА – «Йокерит».

Ставка: ничья за 4.38.

«Мне кажется, питерцы сами виноваты, что их команда с каждым следующим сезоном становится все более беззубой, хотя и денежные, и кадровые вливания только увеличиваются. Но если при этом ты по максимум убираешь конкуренцию и вычищаешь свой дивизион до такой степени, что оставшиеся соперники еще до начала чемпионата выстилают тебе красную ковровую дорожку ко второму месту в конференции, то что получишь в итоге? «Ак Барс» и ЦСКА выгрызают себе лидерство, к СКА оно приходит почти автоматически. И вот последствия: если раньше «Йокерит» соперником для СКА не был, армейцы на нем разминались и наработали себе более чем двукратное преимущество по числу побед в «междусобойчиках», то в последнее время «джокеры» дерут питерцев все чаще и чаще. И, скажем, в нынешнем сезоне уже выиграли два матча из трех, в том числе и питерский.

Уже неоднократно приходилось удивляться, как это каждый раз выходит, что у СКА перед матчем с относительно серьезным соперником на день отдыха больше? Вот и на этот раз: СКА отыграл с «Локомотивом» 4 февраля, «Йокерит» провел свой матч на сутки позже.

В общем, курортные условия, созданные СКА, идут ему же во вред. Вдвойне хуже, что этот вред наносится базовому клубу сборной. Сыграет он свою роль, думаю, и в грядущем матче. В основное время которого будет зафиксирована ничья с небольшим счетом 2:2 или даже 1:1, а потом второе очко возьмут горячие финские парни, гори они синим пламенем».

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