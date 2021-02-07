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«Ливерпуль» — «Ман Сити»: прогноз Павла Городницкого на матч чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «Ман Сити»: прогноз Павла Городницкого на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0
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Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 3.70.

«Кажется, что «Сити» съест «Ливерпуль», как сосиску в тесте в школьной столовой. «Сити», безусловно, безальтернативно лучшая команда 2021 года. У нее 13 побед подряд, из них 9 в АПЛ. В 6 турах подряд в АПЛ «Сити» вообще не пропускает. На протяжении 20 матчей команда если и пропускала, то не более одного мяча. За последние 13 туров «Сити» пропустил только в двух матчах.

У «Ливерпуля» все наоборот – 5 матчей подряд он пропускает. Но все равно немножечко верю в «Ливерпуль». Сейчас объясню почему. Во-первых, при Клоппе «Ливерпуль» на «Энфилде» имеет замечательную статистику против «Сити» Гвардиолы – 5 побед и 1 ничья.

Сейчас у «Ливерпуля» сложный период – он не может выиграть дома уже 4 матча, а в трех матчах не может даже забить. Зная Клоппа, он скажет: «Парни, мы на дне, пора отталкиваться. Давайте выйдем и разорвем этот «Сити», испортим им вечеринку.

Какой вывод? «Сити» очень сильный, а «Ливерпуль» очень мотивированный – будет ничья. Ставьте, не прогадаете».

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