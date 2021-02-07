«Шеффилд» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч 23-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Шеффилд» — «Челси».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Начнем с «Челси». У Тухеля все замечательно, 7 очков из 9 в первых матчах. Очень знаковая победа над Жозе Моуринью в тяжелейшей игре на выезде. В общем, медовый месяц у Томаса Тухеля, многое получается.



Но на «Бремелл Лейн» может быть сложнее, чем в предыдущих играх. «Шеффилд» набрал дикую уверенность. Команда собирается остаться в Премьер-лиге. И она гораздо опаснее тех, кто находится в середине турнирной таблицы.



Думаю, что 3 победы подряд окрыляют «Шеффилд». Он забивает как минимум 1 раз в 5 домашних встречах подряд. Если мы возьмем прошлую игру «Челси» — «Шеффилд», то там был ОЗ и победа «Челси». Кстати, «Шеффилд» в последних 3 встречах регулярно забивает «Челси».



Поэтому ставка «обе забьют» за двойку смотрится серьезно».